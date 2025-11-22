Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki saldırılarında 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki saldırılarında 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesindeki yetkililer, AA muhabirine, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail'in, ateşkes anlaşmasına göre kendi kontrolünde kalan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere topçu ateşiyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Kuzeydeki Gazze kentindeki Şifa Hastanesindeki sağlık yetkilileri de İsrail askerlerinin Cibaliya'nın doğusunda açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'ndeki 4 kentte hava saldırılarını ve konut ile tesislerin yıkımını yoğunlaştırdığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.