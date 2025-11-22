Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki saldırılarında 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesindeki yetkililer, AA muhabirine, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail'in, ateşkes anlaşmasına göre kendi kontrolünde kalan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere topçu ateşiyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Kuzeydeki Gazze kentindeki Şifa Hastanesindeki sağlık yetkilileri de İsrail askerlerinin Cibaliya'nın doğusunda açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'ndeki 4 kentte hava saldırılarını ve konut ile tesislerin yıkımını yoğunlaştırdığı bildirilmişti.