Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında bir kadının da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

AA muhabirine bilgi veren sağlık kaynakları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Masdar köyü yakınlarında bir elektrikli bisikleti hedef aldığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesinin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

Söz konusu köyün yakınında İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi İHA ile düzenlenen başka bir saldırıda ise 1 kadın yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Satr el-Garbi bölgesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu ise son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Hamas unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etti.

Hamas'tan ise İsrail ordusunun iddiasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel
