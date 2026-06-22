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İsrail ordusunun, Gazze'de bir aracı daha hedef aldığı saldırıda 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Ateşkes sonrası can kaybı 1024'e yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde birkaç saat arayla bir aracı daha hedef aldığı saldırıda 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde bir sivil aracı havadan vurdu.

Saldırıda sağlık görevlisi Meysera Havace yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail güçlerinin gün içerisinde Gazze kentinde bir aracı ve çevresini hedef aldığı bombalı saldırıda üniversite sınavına giren 18 yaşındaki Filistinli bir kız öğrenci hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1024 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 260 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 73 bin 35'e, yaralı sayısı 173 bin 368'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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