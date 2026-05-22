İsrail ordusunun Gazze'de İHA'yla hedef aldığı Filistinli çoban hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Refah kentinde bir çobanı İHA ile hedef alarak öldürdü. Han Yunus da top atışlarıyla vuruldu. Ateşkesten bu yana 883 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli bir çoban hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Şakus bölgesinde bir çobanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Rafet Adil Berike (42) isimli çoban bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un doğu bölgelerini de yoğun top atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 648 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 775, yaralı sayısı da 172 bin 750 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
