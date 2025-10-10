Ateşkes Anlaşmasıyla Ailesine Kavuşmayı Bekleyen Gazze'li Baba

Türkiye'de bulunduğu için İsrail'in 8 Ekim saldırılarından sonra ülkesine dönemeyen ve Konya'da yaşayan Said İnmilad, ateşkes anlaşmasıyla bir an önce ailesine kavuşmak istiyor.

Gazze'nin Sudani Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası elektrik mühendisi 47 yaşındaki İnmilad, İsrail'in 8 Ekim 2023'teki saldırılarından 4 gün önce iş görüşmesi gerçekleştirdiği Konyalı firmanın daveti üzerine ülkesinden ayrıldı.

Türkiye'de bulunduğu sırada İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle ülkesine dönemeyen İnmilad, iki yıldır kaldığı Konya'da ailesinin özlemiyle yaşıyor.

Konya'da bir sanayi sitesindeki firmada çalışan İnmilad, Gazze Şeridi'ndeki kamplarda yaşayan ailesiyle zaman zaman telefonda görüşüyor.

Gözü yaşlı baba, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail saldırısında bacağından yaralanan oğlu İbrahim ile görüştü.

Hayatından endişe ettiği ailesinden 2 yıldır ayrı yaşıyor

Elektrik mühendisi İnmilad, AA muhabirine, ailesinden uzak Konya'da 2 yıl geçirdiğini söyledi.

Her gün internet imkanı buldukça eşi ve çocuklarıyla görüştüğünü anlatan İnmilad, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

İnmilad, saldırıların bitmesinin, gıda ve ilaçların Gazze'ye girmesi için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ne zaman savaş biterse o zaman mutlu olacağız. Bugün bile bombardıman sürdü. Oğlum ile bugün de görüştüm. Bacağından yaralandı. İki çocuğum yaralı, ailem ne zaman, nasıl Gazze'den çıkacak merakla bekliyorum. Durumları iyi hamdolsun. Yemek yok, ilaç yok. İki yıl, hayatımda çok zor geçti. Bir gün 1 yıl gibi geliyor. Bugüne kadar Mısır ve Ürdün üzerinden dört kez gitmek istedim ama engellendi. Aileme kavuşmak için güzel haberler bekliyorum."

Gazze'de sahip olduğu ev, araba ve iş yerinin İsrail'in saldırılarında yerle bir olduğunu aktaran İnmilad, ailesinin birçok kez yer değiştirdiğini, kamplarda yaşam mücadelesi verdiğini sözlerine ekledi.