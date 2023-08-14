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Ateşehir'de İş Yerinde Cam Levhaların Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

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Ateşehir'de bir iş yerinde, devrilen cam levhaların altında kalan kişi hayatını kaybetti. İş yerinin sahibi Lütfi Taşdemir'in üzerine düşen cam levhalar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ateşehir'de bir iş yerinde, devrilen cam levhaların altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Ferhatpaşa Mahallesi 17. Sokak'ta duş kabini imalatı yapılan iş yerinin sahibi Lütfi Taşdemir (64), çalıştığı sırada üzerine cam levhalar devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Taşdemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

Ferhatpaşa Mahallesi Güncel Haberler

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