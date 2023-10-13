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'Ateş Serbest Faaliyeti-2023' kapsamında atış silahları sergilendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün tanıtılmasıyla ilgili General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesinde, Ateş Serbest Faaliyeti-2023'ün Seçkin Gözlemci ve Basın Günü etkinliği kapsamında düzenlenen sergide 50 silah sistemi bulunurken, 42'si faaliyette kullanılacak.