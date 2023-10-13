'Ateş Serbest Faaliyeti-2023' kapsamında atış silahları sergilendi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün tanıtılmasıyla ilgili General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesinde, Ateş Serbest Faaliyeti-2023'ün Seçkin Gözlemci ve Basın Günü etkinliği kapsamında düzenlenen sergide 50 silah sistemi bulunurken, 42'si faaliyette kullanılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün tanıtılmasıyla ilgili General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesinde, Ateş Serbest Faaliyeti-2023'ün Seçkin Gözlemci ve Basın Günü etkinliği kapsamında düzenlenen sergide 50 silah sistemi bulunurken, 42'si faaliyette kullanılacak.
ANKARA,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel