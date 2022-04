Ateş Savaşçılarının Öğrencilerle Buluşması Devam Ediyor

MANİSA (Bültenler) - İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde itfaiyenin yaptıkları müdahaleler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Manisa'da meydana gelen olayların dışında ülkenin dört bir yanında yaşanan doğal afet ve acil durumlarda görev alarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına gece gündüz çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 'Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.Proje kapsamındaki buluşmaya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da katıldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, öğrencilere, itfaiyenin kaza, sel baskını, hayvan kurtarma, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarına müdahalede bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalar yaptığını aktardı. Yangına temel müdahale hakkında öğrencileri bilgilendiren Gürhan İnal, olası yangın durumuna karşı öğrencilerin en kısa sürede itfaiye ekiplerine haber vermelerini istedi. Bilgilendirme kapsamında itfaiyeci olmak isteyen öğrencilere de okulların hangi bölümlerini seçmeleri gerektiği hakkında da bilgiler veren İnal, KPSS'de başarılı olan her adayın itfaiyeci olabileceğini kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın öğrencilerle buluşmasını çok faydalı bulduğunu belirten Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kurban, "Bilgilendirme yerinde ve yararlı oldu. Öğrencilerimiz ileride itfaiyecilik mesleğini seçebilmek adına nasıl bir yol izleyeceklerini öğrendiler. İtfaiyenin yapmış olduğu ilk müdahaleler hakkında öğrencilerimiz bilgi sahibi oldu. Deprem, yangın, sel durumlarında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin neler yaptığını öğrenmiş oldu" dedi. Programın sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kurban'a, projeye vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür belgesini takdim etti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyeyi öğrencilere takdim etti.

