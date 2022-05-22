'Ateş savaşçıları' yangın sezonuna hazırlanıyor - Haberler

ANTALYA'da bulunan Türkiye'nin tek ormancılık eğitim merkezi, Orman Genel Müdürlüğü personelini yangın sezonuna hazırlıyor. Burada kendilerine 'Ateş savaşçıları' diyen 2 bin işletme şefi, muhafaza memurları ve işçiler hem teorik hem de pratik eğitim görüyor. Geçen yıl büyük yangın atlatan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ise teknik ekipmanlarını artırarak sezona hazırlanıyor.

Türkiye genelinde orman teşkilatlarında görevli 2 bin işletme şefi, muhafaza memurları ve işçiler, Antalya'da bulunan Türkiye'nin tek Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yangınlarla mücadeleye hazırlanıyor. Döşemealtı ilçesindeki eğitim merkezinde Orman Genel Müdürlüğü personeline her yıl belirli dönemlerde hem teorik hem de pratik eğitim veriliyor. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen personel, hem teknik araç parkurunda pratik hem de önceki yangınlardan elde edilen görüntüler izletilerek teorik eğitim alıyor. Ortalama her hafta 200 personelin eğitim gördüğü merkezde kadın şefler de yer alıyor. Kendilerine 'Ateş savaşçıları' diyen personelin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı personel de eğitim alıyor.

"Türkiye genelinde hava gücümüzü artırdık. 39 helikopterimiz 55'e çıktı. 3 uçak 20'ye çıktı. Antalya'da 5 su atar helikopterimiz vardı bu sayı 10'a çıktı. 1 amfibik uçağımız vardı bu yıl 2'ye çıktı. Türkiye genelinde 4 İHA vardı bu sene 8 oldu. Antalya içinde İHA'lar görev alacak. 140 orman yangın işçisi alımı daha yapacağız. Antalya'da 15 ayrı noktada 14'er kişilik ayrıca ekip kurduk. Yangınla mücadeleye hazırız. Yangınla sadece mücadele etmek yetmiyor, ihmale karşı duyarlı olunması gerekiyor. Manavgat'ın 1 yıl içinde ormanlık alanlarına yeniden kavuşacak."