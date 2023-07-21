Ateş, Berit'in kayboluşundan Leyla'yı sorumlu tutar. Kovulan Leyla ekibin yanına döner. Dolandırdıkları son aile peşlerine düşünce ekip tehlikeye girer. Ateş, çocukların bir bakıcısı olmadığı için onlarla zaman geçirmek zorunda kalır. Leyla'nın yokluğu Berit'te bir travmaya sebep olur. Ateş, Ilgaz'ın çevirdiği oyunu anlayınca Leyla'dan geri dönmesini ister. Leyla'nın içi hiç rahat değildir ama ekibin baskısı yüzünden eve dönmek zorunda kalır. Ateş ve Leyla Berit'in travması nedeniyle birlik olur, bu sırada yakınlaşırlar. Leyla, Yakup'un sürpriz planı ile sarsılır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Şirketteki köstebek şüphesi Ateş ile Umut'un arasını gerer. Umut'un kontrolü Ateş'e bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Arcalılar her şeye rağmen birleşip başlarına gelen krizi atlatabilecekleri bir plan yaparlar. Bu planda Leyla başroldedir. Leyla ve Ateş için gece beklenmedik şekilde biter. Bu durum ikisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Üstelik Leyla kimliğinin açığa çıkma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Ateş, Berit'in kayboluşundan Leyla'yı sorumlu tutar. Kovulan Leyla ekibin yanına döner. Dolandırdıkları son aile peşlerine düşünce ekip tehlikeye girer.

Ateş, çocukların bir bakıcısı olmadığı için onlarla zaman geçirmek zorunda kalır. Leyla'nın yokluğu Berit'te bir travmaya sebep olur. Ateş, Ilgaz'ın çevirdiği oyunu anlayınca Leyla'dan geri dönmesini ister.

Leyla'nın içi hiç rahat değildir ama ekibin baskısı yüzünden eve dönmek zorunda kalır. Ateş ve Leyla Berit'in travması nedeniyle birlik olur, bu sırada yakınlaşırlar.

Leyla, Yakup'un sürpriz planı ile sarsılır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Şirketteki köstebek şüphesi Ateş ile Umut'un arasını gerer. Umut'un kontrolü Ateş'e bırakmak gibi bir niyeti yoktur.

Arcalılar her şeye rağmen birleşip başlarına gelen krizi atlatabilecekleri bir plan yaparlar. Bu planda Leyla başroldedir. Leyla ve Ateş için gece beklenmedik şekilde biter.

Bu durum ikisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Üstelik Leyla kimliğinin açığa çıkma tehlikesi ile karşı karşıyadır.