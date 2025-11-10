Atatürk, Vefatının 87. Yılında Kamerun'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının yetkilileri ve Kamerun'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Yaounde Geçici Maslahatgüzarı İhsan Berkay Sağlam, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün yalnızca askeri bir komutan değil, aynı zamanda milletine çağdaş, bağımsız ve güçlü bir gelecek kurmayı hedefleyen büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün eğitim, bilim, kadın hakları ve kalkınma alanlarında gerçekleştirdiği devrimlerin Türkiye'nin ilerleyişinin temelini oluşturduğunu ifade eden Sağlam, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün düşüncelerini ve ideallerini yeniden idrak etme günü olduğunu dile getirdi.

Sağlam, "Atatürk'ün en büyük mirası olan Cumhuriyet, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Onun vizyonu, bugün de dış politikadan toplumsal gelişmeye kadar pek çok alanda yol gösterici olmaya devam ediyor." dedi.