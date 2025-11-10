Haberler

Atatürk, Vefatının 87. Yılında Anıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andı, kahramanları minnetle yad etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük fedakarlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
