Atatürk, Vefatının 87. Yıldönümünde Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıldönümünde Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.

Kilis Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başlayan tören, saat 09.05'te saygı duruşu ile devam etti. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının yarıya indirildiği törene; Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, daire amirleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.