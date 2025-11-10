Haberler

Atatürk, Vefatının 87. Yıldönümünde Anıldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kilis'te düzenlenen törenle anıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ve saygı duruşuyla başladı.

Kilis Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başlayan tören, saat 09.05'te saygı duruşu ile devam etti. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının yarıya indirildiği törene; Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, daire amirleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
