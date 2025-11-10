Atatürk, Vefatının 87. Yıl Dönümünde Anıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. CHP personeli, saat 9'u 5 geçe Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir tören düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'inci yıldönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı. CHP Genel Merkezi personeli, saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: ANKA / Güncel