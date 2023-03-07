Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Güncel Haberler

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Galata Köprüsü Unkapanı Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title