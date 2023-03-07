Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak Güncel Haberler Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak. Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Galata Köprüsü Unkapanı Tragger Güncel Haberler

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