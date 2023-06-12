Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' tamamlandı. Yürüyüşe Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı timleri ve Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) da eşlik etti.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı.

İnebolu Türk Ocakları önünden 9 Haziran'da başlayan yürüyüşe katılanların güzergahı Kastamonu'da sona erdi. Yürüyüşü tamamlayanlar Kastamonu merkezdeki Kışla Parkı'nda karşılandı.

Daha sonra buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı timleri ve Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) da eşlik etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Yolu'nun önemine vurgu yaptı.

Kendisinin yürüyüşün üçüncü gününe eşlik ettiğini belirten Çakır, "Geçen yıl da Küre'ye kadar olan kısmını yürümüştüm. Gerçekten bu güzergahı yürüyenler müthiş bir saygıyı, hürmeti, övgüyü, onuru hak ediyorlar. Bu ecdadın izi, ecdadın yolu. Bir memlekette ecdadından torunlarına kalacak en büyük miras. Geçen yılın iki üç katı bir coşkuyla kalabalıkla yürüdük. Seneye inşallah bu kalabalığın iki katından fazla bir kalabalıkla yürüyeceğiz." dedi.

Eşi Bahar Çakır'ın da İstiklal Yolu'nu yürüdüğünü ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

" O da sağ olsun arkadaşlarıyla beraber 95 kilometre başlangıç noktasından itibaren yürüdü. Kastamonu'da yaşayan, eli, ayağı tutan sağlığı yerinde olan her Kastamonulu evlatlarına güçlü bir miras bırakmak istiyorsa bu madalyanın onuru çok büyük. Evinize asacağınız İstiklal Yolu yürüyüş madalyası bence evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miraslardan bir tanesi. Her Kastamonulunun evinde bu madalyadan bir tane olması lazım."

Çakır, yürüyüşte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da İstiklal Yolu'nun önemine değinerek yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Programın devamında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi sunuldu.

Kastamonu Valisi Çakır tarafından yürüyüşe katılan en yaşlı ve en genç yürüyüşçülere belge verildi.

Program kahramanlık türküleriyle sona erdi.