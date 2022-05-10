'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü', 9-12 Haziran'da yapılacak

KASTAMONU (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta, 9-12 Haziran'da "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvuruların başladığı duyuruldu.

Katılımcıların, 3 gün boyunca İnebolu- Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik yolu katedeceği belirtilen açıklamada, "Yürüyüş için 11-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşlarımızın 24 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar taahhütname ile sağlık durumu beyan formunu doldurmaları gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Yürüyüşe katılmak isteyenlerin gerekli evrakı, kastamonu@gsb.gov.tr adresine elektronik posta ya da Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kargo veya posta yolu ile göndermeleri gerekiyor.