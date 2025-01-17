Atatürk ve Ankara Üniversiteleri Arasında İş Birliği Görüşmesi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyaret ettiği Ankara Üniversitesi ile iş birliği yaparak ortak projelerle ulusal ve uluslararası arenada güç birliği yapmayı hedefliyor.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti.

İki köklü eğitim kurumu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmanın yanı sıra, çeşitli akademik projelerde iş birliği yapılması konuları ele alınan görüşmede, eğitim ve araştırma alanında sürdürülebilecek ortak projeler, ulusal ve uluslararası arenada güç birliği yapma imkanları masaya yatırıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ziyarette, üniversitelerin bilgi üretme ve topluma hizmet sunmadaki rolüne değinerek, "Eğitim ve bilimsel araştırmalar, kurumlarımızın ortak değerleri. Ankara Üniversitesi gibi köklü bir kurumla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eski bir Atatürk Üniversitesi mensubu olarak görev yaptığım dönemde edindiğim bilgi ve deneyimler, bugün akademik kariyerimde önemli bir yer tutuyor. İki üniversite arasındaki iş birliğinin hem akademik camiaya hem de ülkemize fayda sağlayacağına inanıyorum." diye kaydetti.

Ziyaret, görüşülen konuların iki üniversite arasındaki iş birliğini derinleştireceği ve yeni açılımlara vesile olacağı temennisiyle sona erdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, ziyaret programları kapsamında, Ankara Üniversitesindeki Bütünleşik Araştırma Merkezini (BÜTAM) de ziyaret etti.