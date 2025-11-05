Haberler

Atatürk Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı Değerlendirme Toplantıları

Atatürk Üniversitesi'nin kurumsal gelişimini ve akademik performansını artırmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları devam ediyor. Toplantılarda fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri, birimlerinin faaliyet raporlarını sunarak projelerini paylaşıyor.

Atatürk Üniversitesinde, kurumsal gelişim, sürdürülebilir başarı ve akademik performansın artırılması amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları" devam ediyor.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen "2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları"nda, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri birimlerine ait faaliyet raporlarını sunarak, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında yürüttükleri projeleri paylaşıyor.

Rektör yardımcıları, fakülte yönetimleri, bölüm başkanları ve akademik personelin de katıldığı toplantılar, birimlerin performanslarını değerlendirmek, güçlü yönleri belirlemek ve geliştirilmesi gereken alanlara yönelik yeni stratejiler oluşturmak açısından önem taşıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında, kurumsal gelişim, sürdürülebilir başarı ve akademik performansın artırılması amacıyla düzenlenen toplantılarda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yürüttüğü çalışmalar, elde ettikleri başarılar ve geleceğe yönelik hedefleri ele alınıyor.

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, toplantılarda birim temsilcileriyle yakından istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Değerlendirme sürecinin üniversitenin geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynadığını belirten Hacımüftüoğlu,"Birim değerlendirme toplantıları, yalnızca mevcut durumumuzu gözden geçirdiğimiz bir süreç değil, aynı zamanda geleceğe dair hedeflerimizi somutlaştırdığımız, ortak akıl ve işbirliğiyle ilerlediğimiz önemli bir platformdur. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 36 performans göstergesi doğrultusunda üniversitemizin tüm birimlerinde yürütülen çalışmaların çıktılarını değerlendiriyor, elde edilen veriler ışığında yeni hedefler belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
