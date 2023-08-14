Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen trafik kazasında, genç erkek kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Kaza sonucunda araç şarampole devrildi ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden sürücünün yakınları fenalık geçirdi.