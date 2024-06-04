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Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyon Aldı

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Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından akredite edildi. Akreditasyon belgesi, fakültenin dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüttüğünün kanıtıdır.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, uluslararası akreditasyon kuruluşu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (European Association of Establishments for Veterinary Education - EAEVE) tarafından akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, EAEVE-ESEVT ekibinin Veteriner Fakültesine 2021 Kasım'da gerçekleştirdiği ilk ziyaretinin ardından hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen eksiklikler, üniversite, fakülte yönetimi, akademik ve idari personel tarafından yoğun çalışmalar yürütülerek giderildi.

Talep üzerine 23-25 Nisan'da EAEVE- ESEVT ekibi tarafından gerçekleştirilen ziyaret sonrasında hazırlanan değerlendirme raporunda, eksikliklerin tamamlandığı ifade edildi.

Paris'te 29 Mayıs'ta yapılan EAEVE'nin Avrupa Veteriner Eğitimi Komitesi (ECOVE) toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin akreditasyona sahip fakülte olmasına karar verildi.

Akreditasyon sertifikası, Paris'te yapılan EAEVE 37. Genel Kurul toplantısında EAEVE - ECOVE Komitesi Başkanı Prof. Dr. Florian Buchner tarafından Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam'a takdim edildi.

Dekan Sağlam, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek sertifikayı kendisine verdi.

Çomaklı, ziyarette, üniversitelerin verdikleri eğitimi göstermek amaçlı, ulusal ve uluslararası çapta bağımsız kurumlardan aldığı kalite belgesi olarak tanımlanan akreditasyon belgelerine bir yenisini daha ekleyen Atatürk Üniversitesinin, bu alanda bir marka haline geldiğini belirtti.

Veteriner Fakültesinin uluslararası akreditasyon belgesi almaya hak kazandığını bildiren Çomaklı, "Bu önemli başarı, fakültemizin dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüttüğünün en önemli kanıtıdır. Uluslararası akreditasyon süreci, büyük bir özveri ve titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Araştırma Üniversitesi ünvanı sonrasında sorumluluklar arttı. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Vizyonu bizlere yol gösterici oldu. Bu doğrultuda atılan adımlar başarıyı da beraberinde getirdi. Veteriner Fakültemizin bu prestijli belgeyi alması, hem üniversitemizin hem de ülkemizin bilimsel ve akademik alanda tanınırlığını artıracak, mezunlarımızın uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayacaktır. Bu durum, fakültemizin eğitim kalitesinin tescili niteliğinde olup, gelecekteki başarılarımızın da teminatıdır."

Mezunlar AB'den mezun veteriner hekimlerle aynı haklara sahip olacak

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ise fakültenin akredite edilmesiyle uluslararası alanda tanınırlığının artmasına imkan sağlandığını vurguladı.

Bu başarının ulusal ve uluslararası öğrencilerin üniversite tercihlerinde dikkate alındığına değinen Sağlam, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki veteriner fakülteleri içerisinde 2000'den sonra eğitim-öğretime başlayan ve EAEVE tarafından akredite edilen ilk fakülte olma başarısına sahip olduk. Fakültemiz, EAEVE tarafından akreditasyon sürecinde lisans eğitim-öğretim kalitesi, tesisler, ekipmanlar, eğitim-öğretim materyalleri, kütüphane ve öğrenme kaynakları, öğrenci kabulü, yeterli akademik ve destek personeli, sürekli eğitim, lisansüstü eğitim ve araştırma gibi alanlarda değerlendirildi.

Akreditasyon kararı, öğrencilerin ve nihayetinde mezunlarımızın aldıkları eğitimin, Avrupa veteriner eğitimi standartlarına uygun olduğunu göstermektedir. Mezunlarımız Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden mezun olan veteriner hekimlerin tabi oldukları mevzuat kuralları çerçevesinde aynı haklara sahip olacaklardır. Yine Avrupa ülkelerinde lisansüstü eğitimlere öğrenci kabulü aşamalarında ve eğitim sürelerinde kazanımlara sahip olacaklardır."

Kaynak: AA / Güncel

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