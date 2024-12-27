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Atatürk Üniversitesi Rektöründen Üzücü Kaza Sonrası Başsağlığı Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektöründen Üzücü Kaza Sonrası Başsağlığı Mesajı
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üzerine kar ve buz kütlesi düşerek hayatını kaybeden öğrenci Arif Talat Algın için başsağlığı mesajı yayımladı. Rektör, aile ve üniversite camiasına taziyelerini iletti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üzerine kar ve buz kütlesi düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın (22) için paylaşımda bulundu.

Taziye dileklerini sunan Hacımüftüoğlu, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Arif Talat Algın kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta 24 Aralık'ta gece saatlerinde Arif Talat Algın'ın üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütleleri düşmüştü.

Ağır yaralanan Algın, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Gencin üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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