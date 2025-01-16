Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkes'te geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Atatürk Üniversitesi Rektörü ROKETSAN'ı Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü ROKETSAN'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, roket ve füze üretimi konusunda işbirliği yapmak üzere ROKETSAN'ı ziyaret etti. Görüşmelerde milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla projeler ele alındı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, roket ve füze üretimi konusunda uluslararası alanda yer alan ROKETSAN'ı ziyaret ederek işbirliği teklifinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacımüftüoğlu, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

"Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı sağlamak amacıyla yapılan görüşmelerde, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek fikirler ele alındı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'yi makamında ziyaret eden Hacımüftüoğlu, burada savunma sanayi alanındaki gelişmeler ve üniversite ile ROKETSAN arasında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde durdu.

Hacımüftüoğlu, görüşmede, Atatürk Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısı ve teknolojiye verdiği önemi anlattı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda üniversitenin her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Savunma sanayisi ülkemizin bağımsızlığı açısından kritik bir öneme sahip. Atatürk Üniversitesi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyarız. Akademik bilgi birikimimizi ve teknik altyapımızı sanayi ile buluşturarak, teknoloji odaklı kalkınmayı desteklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İkinci ise Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel ve teknolojik altyapısına duyduğu güveni dile getirerek, üniversite ile ortak projelerde çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
img

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
img

29 yıllık sponsorluk bitti! TFF'de TOGG dönemi
img

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.