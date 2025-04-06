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Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu'ndan AA'ya Kutlama

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Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Anadolu Ajansının 105. yılını sosyal medya üzerinden kutlayarak kurumun tarihsel önemine ve başarılarına vurgu yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Rektör Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele döneminde halkımızı doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturmak amacıyla kurulan bu köklü kurum, bugün de aynı sorumlulukla ülkemizin sesi olmaya devam ediyor. Tarafsız haberciliği, yaygın ağı ve güçlü kadrosuyla bilgi çağının en değerli hizmetini sunan Anadolu Ajansına emek veren tüm çalışanları gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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