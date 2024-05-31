Atatürk Üniversitesi, Polonya ve Litvanya'daki Üniversitelerle İşbirliği Yaptı

Atatürk Üniversitesi, Polonya ve Litvanya'daki bazı üniversitelerle, öğrenci ile akademisyen değişim programları, ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar gibi konular üzerine işbirliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak ve çeşitli işbirlikleri kurmak amacıyla Polonya ve Litvanya'da bazı üniversiteleri ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, ziyaretleri süresince, Lublin Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Maria Curie - Sklodowska Üniversitesi, Lublin Tıp Üniversitesi, Lublin Teknik Üniversitesi, Varşova Teknoloji Üniversitesi, Varşova Üniversitesi, Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Vilnius Üniversitesi ile Vilnius Teknik Üniversitesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde, öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel yayınlar gibi çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşmalar imzalandı.

Rektör Çomaklı, iş birliğinin hayırlı olmasını dileyerek, "Polonya ve Litvanya'nın köklü üniversiteleriyle imzaladığımız anlaşmalar, Atatürk Üniversitesinin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek ve öğrencilerimiz ile akademisyenlerimize yeni fırsatlar sunacaktır. Bu iş birlikleri, bilimsel araştırmaların yanı sıra kültürel etkileşimi de artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kurulan yeni diyalog kanalının, Atatürk Üniversitesinin akademik çeşitliliğini artıracağını ve küresel ölçekteki bilimsel ağını genişleteceğini belirten Çomaklı, yapılan bu ortaklık anlaşmaları ile öğrencilerin ve akademisyenlerin farklı kültürlerle etkileşimde bulunarak uluslararası bir bakış açısı kazanacağını ifade etti.