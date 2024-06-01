Atatürk Üniversitesi öğrencileri kampüste çöp topladı

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Anadolu Kültür Sanat Kulübü öğrencileri, 'Temiz Akademi Projesi' kapsamında kampüste 10 römork çöp topladı.

Edebiyat Fakültesi'nde kurulan Anadolu Kültür Sanat Kulübü öğrencileri, toplumsal duyarlılık çalışması kapsamında 'Temiz Akademi Projesi' başlattı. Kulüp üyesi öğrenciler, proje kapsamında Atatürk Üniversitesi kampüsünde atık toplama etkinliği düzenledi. Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Özden Erdoğan danışmanlığındaki kulüp öğrencileri, tenis kortları bölgesinde başlattıkları temizliği, hukuk fakültesi arkasındaki alanda sürdürdü. Ellerinde eldivenle işe başlayan öğrenciler, şişe, kağıt, plastik, izmarit gibi bir çok atık malzemeyi poşetlerle doldurarak traktör römorkuna yükledi.

Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Özden Erdoğan, "Öğrencilerimizin hem sosyal hem kültürel hem de sportif olarak kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu proje ile öğrencilerimizin kaynaşması, sosyalleşmesi ve çevresel anlamda bilinç sahibi olmalarını hedefledik. Kampüsün özellikle ormanlık alanında kağıt, şişe ve plastik atımı çok fazlaydı. İlk gün 10 römork çöp toplandık, çalışmalarımız devam edecek" dedi. Özden, Erdoğan, "Daha temiz, daha sağlıklı yeşil bir akademik ortamda öğrencilerimizin eğitim görmesini istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Kültür-Sanat Kulübü Başkanı Mehmet Erdem Yörük de düzenledikleri ilk etkinliği başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Tarih bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Şeyma Uyumaz ise "Temiz Akademi Projesi kapsamında atıkları topladık. Kampüste bulunan çöpleri, bilerek veya bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek atılan çöpleri temizlemeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar temizledik. Bu kadarına gücümüz yetti diyebilirim. Kampüs bayağı kirliydi" ifadelerini kullandı.