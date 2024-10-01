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Atatürk Üniversitesi'nde Yeni Dekan Ataması

Atatürk Üniversitesi'nde Yeni Dekan Ataması
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Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na atandı. Eski dekan Prof. Dr. Yunus Berkli'den görevi devraldığı törenle, Aydemir mezun olduğu fakültede dekan olmanın mutluluğunu ifade etti.

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Bünyamin Aydemir atandı. 1995-1999 yılları arasında eğitim gördüğü fakülteye dekan olan Prof. Dr. Aydemir, görevini eski dekan Prof. Dr. Yunus Berkli'den törenle devraldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev değişimi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun da katıldığı törende yapıldı. Prof. Dr. Yunus Berkli, dekanlık görevini Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir'e devretti. Hizmetleri için Prof. Dr. Berkli'ye teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, yeni dekan Prof. Dr. Aydemir'e de başarı diledi.

'MEZUN OLDUĞUM OKULU YÖNETECEK OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUM'

Prof. Dr. Aydemir, 1995-1999 yılları arasında öğrencisi olduğu fakülteye dekan olarak atanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 6 ay önce mezun olduğu sahne sanatları bölümüne başkan olarak atandığını hatırlatan Prof. Dr. Aydemir, "Mezun olduğum okulu yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Önce öğrenimini gördüğüm sahne sanatları bölümüne başkan oldum. Şimdi de fakülte dekanlığına getirildi. Bana bu görevi layık görenlere teşekkür ediyorum. Bunu bana nasip eden Rabbime hamdolsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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