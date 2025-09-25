Atatürk Üniversitesi'nde 'Tek Sağlık' Çalıştayı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğinde "Tek Sağlık: Bütünsel ve Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı" düzenlendi.

Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversite ile TÜBA'nın çalışmalarını içeren video izletilmesiyle başladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı konuşmada, İbn-i Sina'dan bugüne geçmişin bilim insanlarının insana yaptıkları hizmeti bütüncül olarak çevreyle yaparak, çevreden de aldıkları destekle insanlığa huzur, sağlık ve afiyet içerisinde bir gelecek sunmaya gayret ettiğini söyledi. Yeniden geriye döndüklerine işaret eden Şeker, şunları kaydetti:

"Bu noktaya gelmemizde elbette bilim disiplinlerinin çok hızlı takip edilemeyecek şekilde bir genişlemesi, büyümesi ve yönetilen bilimsel faaliyetlerin çoğunun yararlanılamadan çöpe gittiği bir döneme geldik. Aşırı uzmanlaşmanın ortaya koyduğu çalışmalar bizi genel perspektiflerde kopardı. Amaçtan saparak çok yoğun bir kapitalist sistemin tuzağında üretim-tüketim dengesizlikleri içerisinde boğuşan ve ticarileşmiş bir sağlık yaklaşımıyla insana hizmetin birkaç hedeflerin içerisinde geride kaldığı, birkaç parametrelerin değiştiği dünyayla iç içeyiz. Öneriler ve konseptler bu noktada önemli."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise üniversitenin kurulduğu tarihten itibaren belirlediği hedeflere hızla ilerlediğini söyledi.

Araştırma üniversitesi olarak değerlendirme kuruluşları tarafından dünyanın en saygın üniversiteleri arasında bulunduklarını bildiren Hacımüftüoğlu, "Bu başarılar üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlılığına ve saygınlığına önemli katkılar sunan adımlardır. Atatürk Üniversitesi yenilikçi, vizyoner, lider bakış açısıyla oluşturduğu araştırma uygulama modelini başarıyla uygulamakta ve her geçen gün marka gücünü daha ileriye taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin takdir edilir noktaya gelmesinin uzun yıllar gerektirdiğine dikkati çeken Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreç her aşaması dikkatle yönetilmesi gereken zor bir süreçtir. Atatürk Üniversitesi bu hedefe beklenenin çok ötesinde bir hızla ve özgüvenle ilerlemektedir. Üniversitemiz hedeflerine doğru ilerlerken aynı zamanda bilim, teknoloji ve toplum ekseninde tüm dünyada meydana gelen, yalnızca yükseköğretim alanında değil bütün sektörleri, kurumları ve insanlığı çok belirgin şekilde etkileyen ve etkileyecek olan gelişmeleri de yakından takip etmektedir."

Çalıştayda 30'u aşkın bilim insanı çözüm önerileri sunacak

Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden ve farklı üniversitelerden bilim adamlarının da katıldığı çalıştay yarın sona erecek.

Gıda sistemleri, sürdürülebilirlik ve iklim krizinden iklim değişikliği, kirlilik ve halk sağlığına toplam 7 oturum süresince 30'u aşkın bilim insanının uzun vadeli çözüm önerileri sunacağı çalıştayda, mevcut sorunlar etkin bir şekilde ele alarak 24 başlıkta masaya yatırılacak.

Çalıştay, katılımcıların mevcut bilgilerini güncellemelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına, etkili stratejiler geliştirmelerine imkan tanıyacak.