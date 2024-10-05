Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi'nde 'Kampüse Hoş Geldin' Oryantasyon Programı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi'nde 'Kampüse Hoş Geldin' Oryantasyon Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yoğun katılımla gerçekleştirilen 'Kampüse Hoş Geldin' oryantasyon programında kampüs hayatına adım attı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilerin bu süreçte hem akademik hem de kişisel gelişim fırsatlarına sahip olacaklarını vurguladı.

Atatürk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, "Kampüse Hoş Geldin" oryantasyon programı kapsamında yeni akademik yıla giriş yaptı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen "Kampüse Hoş Geldin" oryantasyon programı, yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında yeni öğrenciler salon programları, tanıtıcı sunumlar ve kampüs hayatına dair bilgilendirici stant faaliyetleriyle üniversite hayatına adım attı.

Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen konserlerle eğlenen öğrenciler, yeni akademik döneme yüksek enerjiyle 'merhaba' dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosuna dikkati çekerek öğrencilerin eğitim hayatlarının en verimli yıllarını geçirecekleri bu sürecin hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından büyük fırsat olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin sadece derslerle sınırlı kalmayıp sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de bulunacaklarını belirten Hacımüftüoğlu, "Yeni katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, üniversitemize 'hoş geldiniz' diyorum. Üniversitemiz, sadece bir eğitim yuvası değil aynı zamanda gençlerin hayata hazırlandığı, kendilerini her yönüyle geliştirdikleri bir yaşam alanıdır. Atatürk Üniversitesi olarak sizlere sunduğumuz olanakları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve bu fırsatları yaşam boyu kazanıma dönüştürmenizi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

erzurum

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title