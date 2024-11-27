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Atatürk Üniversitesi'nde Kadın Cinayetleri Sempozyumu

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Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konuları değerlendirildi. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, eğitimin önemine ve toplumsal ahlaka vurgu yaptı.

Atatürk Üniversitesi'nde "Hukuki ve Beşeri Yönleriyle Kadın Cinayetleri" sempozyumu gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, üniversitenin İdeal Hukuk Kulübü, Hukuk Araştırma ve Kriminoloji ile Ata Psikoloji Kulüplerince Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kadına şiddetin, topluma ihanet olduğunu söyledi.

Toplumun temelinin aile, ailenin temelin kadın, bugünün kızlarını da yarının kadınları olarak ifade ettiklerini belirten Karcıoğlu, "Temele ihanet edince bina yıkılır, biz temeli oluşturan değer üzerinden hareket edeceğiz. Gelişmiş ülkelerde bile kız çocukları istismar ediliyorsa o zaman toplumu kurtarma adına biz gereğini yapacağız, erkekleri bir okutacağız, kızlarımızı iki okutacağız. Her kademede kızlarımız, kadınlarımız var, önlerini açacağız ve onların istihdamına katkı sağlayacağız." dedi.

Eğitimin her alanda önemli olduğunu vurgulayan Karcıoğlu, kadınlar için eğitimin çok ciddi değer olduğunu işaret etti.

"Ahlak olursa hukuk kendiliğinden tecelli edecektir"

Bugünün hukuk fakültesi öğrencilerinin yarının hakim, savcı ve avukatları olacaklarını belirten Karcıoğlu, şöyle devam etti:

"Hangi meselenin altını kaşırsanız eğitim çıkıyor. Hukuku biliyoruz, Mecelle'nin özünde de vardır, hukuktan önce Batı'nın bize yutturduğu 'etik' dedikleri etiğin öncesinde ahlak vardır. Ahlak olursa hukuk kendiliğinden tecelli edecektir. Öğrencilerimizden umutluyuz ama sizlerden özelikle ahlaki değerlerden taviz vermeden davaları almamız, maddi boyutu ikinci hale getirmenizi bekliyoruz."

Moderatörlüğünü Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Yasin Kurban'ın yaptığı sempozyumda, akademisyen ve katılımcılar, "Kadın Cinayetlerinin Psikolojik Tahlili", "Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Şiddetin Psikolojisi", "Cinsel Şiddet ve Sonuçları", "Kadın Cinayetlerinin Adli Tıpta İncelenmesi", "Kadın Cinayetlerinde Medyanın Rolü ve Toplum Psikolojisi", "Kadın Cinayetlerinde Hukuki Reformalar ve Cezai Yaptırımların Güçlendirilmesi", "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 6284 Sayılı Kanun'un Önemi" konularında sunum yaptı.

Sempozyuma, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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