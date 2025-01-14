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Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne Yeni BT Cihazı Kazandırıldı

Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne Yeni BT Cihazı Kazandırıldı
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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kazandırılan üst düzey donanımlı bilgisayarlı tomografi cihazı ile acil vakalarda tanı süreçleri hızlanacak. Yeni cihaz, tomografi sürelerini 15 dakikadan 5 dakikaya indirecek.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kazandırılan üst düzey donanımlı bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile özellikle acil vakalarda daha hızlı tanı ve teşhis konulacak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra komşu ülkelere de hizmet veren ve en yoğun acil sağlık hizmeti sunan hastaneye, yeni alınan BT cihazıyla tomografi süreleri 5 dakikaya inecek.

Acil sağlık hizmetlerinde önemli katkı sunan ve radyasyon oranı öncekilere göre daha düşük olan cihaz, acil servislere gelen düşme, çarpma, trafik kazası, travmalar, baş ağrısı ve felç gibi vakalarda daha hızlı ve güvenilir görüntüleme sonucu verecek sağlık ekiplerinin işlerini de kolaylaştıracak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar, Hastane Başmüdürü Fedli Dumlu ile hastane ziyaretinde bulunarak, cihazın bölge ve Erzurum halkına hayırlı olmasını diledi.

"15 dakika süren çekim, 5 dakikaya indi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacımüftüoğlu, cihazın 15 dakika süren çekim süresinin, 5 dakikaya indirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Çok özellikli cihazımız sayesinde bekleme sürelerini kısaltarak aynı anda daha fazla hastaya hizmet verecek ve tedavi süreçlerini hızlandıracağız. Amacımız, sağlık çalışanlarımız için daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak. Yeni cihaz düşük radyasyon oranı ile yalnızca hastalar için değil, cihazla sürekli çalışan sağlık personeli için de büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede personelin mesleki riskleri de en aza indirilecek."

Hacımüftüoğlu, hastanedeki eskiyen ve işlevini yitiren cihazların yenilenmesinin bir zorunluluk haline geldiğini, geçen hafta 2 üst teknoloji ultrason cihazını hastaneye kazandırdıklarını, sağlıkta teknolojik dönüşüm sürecini hız kesmeden devam ettireceklerini anlattı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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