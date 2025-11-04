Haberler

Atatürk Üniversitesi, Dünya Sıralamasında Yükseldi

Atatürk Üniversitesi, Dünya Sıralamasında Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi, 2025 yılı Leiden sıralamasında dünyada 749, Türkiye'de ise 9. sıraya yükseldi. Yaşam ve doğa bilimleri alanında önemli bir ilerleme kaydetti.

Atatürk Üniversitesi, dünyada önde gelen üniversitelerin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezince (CWTS) açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre, dünyada 749, Türkiye'de 9. sırada yer aldı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından tanınan uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu CWTS'nin 2025 sonuçları duyuruldu.

Buna göre Atatürk Üniversitesi, genel dünya sıralamasında 2023 yılında 809, 2024 yılında 785. sırada yer alırken, bu yıl 749. sıraya yükseldi.

Türkiye geneli sıralamada ise 2023'te 11'inci, 2024'te 10'uncu sırada bulunan Atatürk Üniversitesi, 2025 yılı itibarıyla 9. sıraya yerleşti.

Yaşam ve doğa bilimleri alanında dünya sıralamasında 620'den 456'ya, Türkiye sıralamasında ise 7'den 4'e yükselerek en dikkat çekici ilerlemelerden birini kaydeden Atatürk Üniversitesi, matematik ve bilgisayar bilimleri alanında ilk kez listeye girerek dünya sıralamasında 1207, Türkiye'de 30. sırada yer aldı.

Sıralamaya ilişkin detaylara, https://traditional.leidenranking.com/ranking/2025/list bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin son yıllarda araştırma kapasitesini, bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarının karşılığını almaya başladığını belirtti.

"Leiden" gibi dünya çapında saygın kurumlar tarafından yapılan değerlendirmelerde üst sıralara doğru ilerlemenin önemli olduğunu kaydeden Hacımüftüoğlu, "Yürüttüğümüz stratejik dönüşümün somut bir göstergesidir. Akademisyenlerimizin nitelikli araştırmaları, uluslararası işbirliklerimiz ve araştırma ekosistemimize yaptığımız yatırımlar bu başarıyı getirdi. Hedefimiz, bu yükselişi sürdürülebilir kılmak ve araştırma odaklı üniversite kimliğimizi kalıcı hale getirmektir. Özellikle yaşam ve doğa bilimleri ile biyomedikal ve sağlık bilimleri alanlarında elde edilen başarılar, Atatürk Üniversitesinin bölgesel kalkınma misyonunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu, bu başarılarda emeği geçen tüm akademik ve idari personel, araştırmacılar ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.