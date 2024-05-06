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Atatürk Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği'ne Tam Üye Oldu

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Atatürk Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üye olarak kabul edildi. Üyelik sayesinde üniversite, uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelerek işbirliği ve bilgi paylaşımına katkı sağlayacak.

Atatürk Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliğine (EUA) tam üye olarak kabul edildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen eğitim kurumlarının bulunduğu bu çatı altına katılan Atatürk Üniversitesi, uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelerek küresel ölçekte işbirliği ve bilgi paylaşımına önemli bir katkı sağlayacak.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kolektif tam üye olduğu EUA'da, Türkiye'den 33 devlet ve 18 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 51 üniversite üye olarak bulunurken, bunların 3'ü tam üyelik statüsüne sahip üniversiteler olarak listede yer alıyor.

Üyelik başvurusu 19 Nisan 2024'te Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılan konsey toplantısında kabul edilen Atatürk Üniversitesi, 49 Avrupa ülkesinde 850'den fazla üniversiteyi ve ulusal rektörler konferansını temsil eden Bologna Sürecinde ve AB'nin yüksek öğrenim, araştırma ve yenilik politikalarını etkilemede önemli bir rol oynayan EUA'ya tam üye olarak seçildi.

Üye üniversitelerin farklı projelere, bilimsel etkinliklere ve interaktif öğrenme faaliyetlerine katılarak iyi uygulamaları paylaşmaları için fırsatlar sunan bu üyelik ile Avrupa'daki eğitim kurumları ile işbirliğini artırmayı ve üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında yeni değişim programları ve ortak araştırma imkanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak uluslararası alanda etkin bir rol üstlenmek ve dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlamak için sürekli olarak çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Üyelik alınmasının öneminden bahseden Çomaklı, "Avrupa Üniversiteler Birliğine tam üye olarak kabul edilmemiz, bu yöndeki çalışmalarımızın ne denli başarılı ve etkili olduğunun bir göstergesidir. Bu üyelik, üniversitemizin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacak ve Avrupa'nın en prestijli eğitim ağlarından biriyle işbirliği olanaklarını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, yakın zamanda üniversitenin verdiği kaliteli eğitimin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa genelinde yüksek öğretim kurumlarını bir araya getirerek eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir platformdur. Atatürk Üniversitesinin bu birliğe tam üye olarak kabul edilmesi, üniversitenin uluslararası alanda etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Bu yeni üyelik, Atatürk Üniversitesinin uluslararası alanda etkin rolünü güçlendirecek ve öğrencilere daha geniş bir perspektif sunarak küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayacaktır. Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin kazandırdığı ivme ile daha da önemli kazanımlar sağlanacak."

Kaynak: AA / Güncel

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