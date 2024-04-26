Atatürk Üniversitesine, Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK), 2 yıl süreyle yeniden kurumsal akreditasyon programına dahil edildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan kurumsal akreditasyon programı kapsamında Atatürk Üniversitesi, 2 yıl süreyle yeniden akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ankara'da düzenlenen törende akreditasyon belgesini, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın elinden aldı.

Çomaklı, YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirmenin ardından 2 yıl süreyle yeniden kurumsal akreditasyon onayı almaya hak kazandıklarını, bu başarının tüm üniversite mensupları ait olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin farklı birimlerindeki kurumsal bilgiler, kalite güvence, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim kategorilerinde göstergelerin incelenmesi neticesinde 2 yıl süreyle akredite edildiklerini belirten Rektör Çomaklı, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz, kalite iyileştirme çalışmalarını ve Araştırma Üniversitesi Performans Göstergelerini iyileştirmeyi, ülkesine ve milletine daha iyi hizmet etmenin bir yolu olarak görmektedir. İyileştirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren üniversitemiz, 2021 yılında YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına dahil olmuştur. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında 2. kez akredite edildi. Araştırma Üniversitesi statüsü kazanan üniversitemizin verdiği kaliteli eğitimin yeniden akredite edilmesiyle atmış olduğu adımların doğruluğu da tescillenmiş oldu."

Çomaklı, akreditasyon belgesini tevdi eden YÖK Başkanı Özvar'a, YÖKAK Başkanı Kocabıçak ile tüm değerlendirme heyetine ve üniversitenin mensuplarına teşekkür etti.