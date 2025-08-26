Atatürk'ün Zonguldak'a Gelişi 94. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 94. yıl dönümü, yapılan törenlerle kutlandı. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve şiir dinletisi ile devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 94. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova, konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin kentin gelişimine verdiği önemi vurguladı.

Program kapsamında şiir dinletisi sunuldu. Kutlamalar, Atatürk'ün Zonguldak'a ilk ayak bastığı noktada düzenlenen temsili törenle devam etti.

Törende, askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na ve protokol üyelerine teslim edildi. Ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet, denize çelenk bıraktı.

Törene, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
