Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular tarafından getirilen Türk bayrağı Vali Mehmet Ali Özkan'a verildi.

Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente teşriflerinin 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Anadolu'nun vatan olması için yüz binlerce şehit verildiğini ifade eden Arslan, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz. Cumhuriyetin kurulmasıyla Anadolu'da asıl kalkınmanın başlayabilmesi için savaş alanında kazanılan başarıların siyasal alanda da sosyal alanda da devam ettirilebilmesi için birtakım çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan biri de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Anadolu'nun değişik vilayetlerine değişik vesilelerle yapmış olduğu gezilerdir." dedi.

Arslan, Atatürk'ün 15 Ekim 1924'te Yozgat'ı ziyaret ettiğini aktararak, " Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Yozgat'ımızın insanı da büyük Atatürk'ü kendisine layık olduğu şekilde çok büyük bir coşkuyla heyecanla karşıladı, misafir etti. Çok coşkulu ve heyecanlı kalabalıkla Atatürk'ümüze gereken hürmeti de gösterdi. Atatürk, Yozgat'ta o dönemde yapılması gereken çalışmalarla ilgili Yozgat'ımızı yönetenlere talimatları oldu, yardımları oldu, destekleri oldu." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.