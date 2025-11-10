Haberler

Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Anısına Mesaj Yayımlandı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. vefat yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak, Atatürk'ün Türk milletine olan katkılarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirten Ersoy, "İleri görüşlülüğü, azmi ve milletine olan inancıyla bir ulusun kaderini değiştiren Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün de onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk'ü bu yıl Sinema Genel Müdürlüğünün arşivinde yer alan 1956 tarihli Amerikan yapımı "Atatürk-Bir Milletin Adamı (Atatürk: Man of a Nation)" belgeselinden görüntülerle andıklarını kaydeden Ersoy, "10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil Atatürk'ün fikirlerini, değerlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
500
