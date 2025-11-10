Atatürk'ün Vefatının 87. Yıl Dönümünde Saygı Duruşu

BOLU'da Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte trafikte olan vatandaşlar, araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde törenle anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te kentin dört bir yanında sirenler çaldı. Trafikte olanlar araçlarını durdurup inerek saygı duruşunda bulundu. Caddede yürüyen vatandaşlar da sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçti.