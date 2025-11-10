Haberler

Atatürk'ün Vefatının 87. Yıl Dönümünde Ordu'da Anma Töreni

Güncelleme:
Ordu'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde, bir vatandaş saat 09.05'te siren sesiyle birlikte elinde Atatürk tablosu ile saygı duruşunda bulundu. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ORDU'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde bir vatandaş, saat 09.05'te siren çalmasıyla birlikte elinde tuttuğu Atatürk tablosu ile kent meydanında tek başına saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde anılıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Altınordu ilçesi Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda bir vatandaş, siren sesiyle birlikte elinde tuttuğu Atatürk tablosu ile tek başına saygı duruşuna geçti. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük beğeni topladı.

