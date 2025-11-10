Haberler

Atatürk'ün Vefatının 87. Yıl Dönümünde Mevlit ve Protestolar

Kocaeli'de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla camilerde mevlit okutuldu. Ancak bazı gruplar tarafından İzmit'te protesto gerçekleştirildi. Protesto sonrası bir kişi Atatürk'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla 12 ilçenin tamamındaki merkez camilerde mevlit okutuldu.

Kocaeli Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla kentin 12 ilçesinin tamamındaki merkez camilerde mevlit okutulması kararı verdi. Bu kapsamda öğle namazı sonrası camilerde mevlit okutuldu.

Söz konusu karar, bir grup tarafından İzmit'te protesto edildi. İzmit'in Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Sabri Yalım Parkı'nda toplanan grup, basın açıklaması yaptı. Bazı kişiler de gruba 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganlarıyla tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede eylem sonlanırken, taraflar olaysız şekilde dağıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadan, Gebze ilçesinde bulunan Arapçeşme Camisi önünde saat 12.00'de protesto yapılması için çağrıda bulunan M.K. ise paylaşımında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Çayırova ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Söz konusu eylem çağrısı üzerine polis ekipleri cami önünde güvenlik önlemi aldı. Öğle namazı sonrası okunan mevlidin ardından cami cemaati dağılırken, herhangi bir protesto yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
