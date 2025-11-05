Atatürk'ün Vefatının 87. Yıl Dönümünde İkaz ve Alarm Sistemleri Test Edilecek

Kocaeli'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü kapsamında çalınacak ikaz ve alarm sistemleri test edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.05'te kentte ikaz ve alarm sistemleri çaldırılacak.

Sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde 2 dakika sürecek siren sesinin testi, yarın saat 10.00 itibariyle gerçekleştirilecek.