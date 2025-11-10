Atatürk'ün Vefatının 87. Yıl Dönümü Tokat'ta Anıldı

TOKAT'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'ncı yıl dönümünde anıldı. İnşaatta iskele üzerinde çalışan işçiler, saat 09.05'te sirenler çaldığındı işi bırakıp saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Tokat'ta törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Köklü, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Sebahattin Altınordu, Tokat Belediye Başkan Vekili Fuat İşeri ve siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi. Trafikteki sürücüler ve yayalar durup, saygı duruşunda bulundu. 4 katlı Tokat Valiliği binasının inşaatında iskelede çalışan işçiler de işi bırakıp saygı duruşuna geçti. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen anma programına geçildi.