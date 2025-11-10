Atatürk'ün Vefatının 87'nci Yılında Vatandaşlar Anıtkabir'de: "Bizdeki Atatürk Aşkını Öldüremezler"

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla kadınlar, çocuklar, gençler, öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir genç, "Bizdeki Atatürk aşkını öldüremezler, öldüremeyecekler zaten. Her 10 Kasım'da buraya geleceğiz, onlar da gelecekler. Bizim içimizdeki Atatürk sevgisi büyük bir ateş gibi, bu ateşi söndüremeyecekler" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Atatürk'ü çok sevdiklerini belirten vatandaşlar, kimsenin Atatürk'ü unutturamayacağını vurguladı.

Atatürk'ü anmaya geldikleri için çok gururlu olduğunu söyleyen bir öğrenci, "Atmosfer mükemmeldi, herkes burada toplanmış, gelmiş, Gerçekten çok gururluyuz. Çok da üzgünüz aynı zamanda. Çok duyguluyuz. Böyle bir Ata'mız olduğu için şükretmeliyiz. Hepimiz de şükrediyoruz zaten" dedi.

İçindeki Atatürk aşkının sıradan olmadığını vurgulayan bir genç, "Bizdeki Atatürk aşkını öldüremezler, öldüremeyecekler zaten. Her 10 Kasım'da buraya geleceğiz, onlar da gelecekler. Bizim içimizdeki Atatürk sevgisi büyük bir ateş gibi, bu ateşi söndüremeyecekler, söndüremezler" ifadesini kullandı.

"Atatürk hep kalbimizde yaşayacak"

Küçüklüğünden beri her bayramda Anıtkabir'e geldiğini söyleyen başka bir genç, Atatürk'ün bu ülkeyi kendilerine emanet edilmesinin çok gurur verici olduğunu dile getirerek, "Atatürk hep kalbimizde yaşayacak. Unutmuyoruz, unutturmayacağız da" diye konuştu.

Anıtkabir'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden bir öğrenci, "Atatürk'ü anmak için geldik. Okulumuz bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ederiz" dedi.

Bsşka bir öğrenci, gelen herkese teşekkür ederek, "Ata'mızı anmak öyle kolay bir şey değil. Bir yandan gelenler için çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz onlara ama bir yandan da Ata'mız için çok üzgünüz. Böyle bir Ata'mız olduğu için, bütün milletin şükretmesi gerekir. Gurur dolu bir an" ifadesini kullandı.

Atatürk'ü çok sevdiğini aktaran başka bir öğrenci, "Onun ilkelerine uyuyorum. Kimse onu bize unutturamayacak, Ata'mı seviyorum. Saygılar, sevgiler gönderiyorum" dedi.

"Her zaman Atatürk'ün anısını yaşatacağız"

Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'e geldiğini belirten başka bir öğrenci, "Vefat ettiği için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama Atatürk'ün dediği gibi, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet yaşayacaktır. Ata'mızı asla unutturmayız. 10 Kasım'ı takvimden sildirseler kimse Atatürk'ü unutturamaz, gücü yetmez kimsenin. Atatürk'ü unutturmayacağız. Her zaman Atatürk'ün anısını yaşatacağız" diye konuştu.

Böyle bir önemli günde Anıtkabir'de olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren bir öğrenci, "Buradan okulumuza teşekkür ediyorum, bando takımımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu hüzünlü ve bir yandan da gururlu bir günde burada bulunduğum için tekrar teşekkür ediyorum ve ülkemize katkıda bulunduğu için Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçekten çok seviyorum, saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.

"Ona verdiğimiz sözü tutmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerini hatırlatan bir öğrenci, "Bugün kendisinin yanındayız ve en içten duygularımızla kendisinin karşısına çıktık. İçimiz buruk ancak geleceği biz kurtaracağımız için ona verdiğimiz sözü tutmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'i ziyaret etmenin her ne kadar hüzünlü olsa da gurur verici olduğunu sözlerine ekleyen bir öğrenci, "Ata'mızın artık fiziken bizimle birlikte olmamasının yanı sıra, onun yolunda ilerliyor olmak, ona 'Atamız' diyebilmek, bizim sahip olabileceğimiz en büyük gururdur" diye konuştu.

"Atatürk biziim kalbimize yazılmış"

Atatürk'ün millete en büyük armağan olduğunu belirten bir öğrenci, "Bu yüzden her 10 Kasım'da Atatürk'e minnetimizi sunmak için geliyoruz. Atatürk'ü hiçbir zaman unutmayacağız, bize de unutturamayacaklar. Atatürk biziim kalbimize yazılmış" ifadesini kullandı.

İlk defa önemli bir günde Anıtkabir'de olduğunu aktaran bir öğrenci, "Gerçekten çok üzüntülüyüz ama bir o kadar da gururluyuz tabii ki. Ülkemizde milli değerlerin bu kadar önemsenmesi benim hoşuma gidiyor" dedi.

Birçok yer gezdiğini vurgulayan bir genç, Anıtkabir'de olmanın verdiği manevi duygunun bambaşka olduğunun altını çizerek, "İyi ki Türküm, iyi ki Ata'mın soyundan geliyorum. Böyle bir günde burada olmanın hissettirdiği duygular bambaşka, kalbimizdeki yeri bambaşka. İyi ki Atatürk'ün çocuklarıyız" diye konuştu.

Atatürk'ü Anıtkabir'de anmanın gurur verici olduğunu belirten bir öğrenci, "Okulumuzu temsil etmek de çok güzel, çok güzel bir duygu bence" dedi.