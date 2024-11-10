Atatürk'ün Vefatının 86. Yıldönümünde Batman'da Anma Töreni

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıldönümünde, Batman'da düzenlenen törenle anıldı.

Batman Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, Atatürk ve silah arkadaşları anısına sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir ile kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,