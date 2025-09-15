Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk kez gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Meydan Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülay, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 101. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bugünün sadece bir ziyaretin yıl dönümü olmadığını dile getiren Gülay, "Bugün milletin kaderini, milletin azmiyle yeniden yazan bir liderin Karadeniz'in hür dalgalarıyla buluştuğu bir gündür." ifadesini kullandı.

Gülay, Atatürk'ün milletin kalbinde taht kurmuş bir lider olarak Trabzonlular tarafından bağrına basıldığını belirterek, "Trabzon tarihi boyunca sadece Karadeniz'in değil, Anadolu'nun da direniş kalesi olmuştur. Milli mücadele günlerinde gösterdiğimiz cesaret ve fedakarlık onun gözünde bu şehri çok özel bir yere taşımıştır." dedi.

Atatürk'ün, "Trabzon kahramanlıkta da cumhuriyet sevgisinde de her zaman en önde olmuştur" sözünün Trabzonlular için gurur nişanesi olduğunu ifade eden Gülay, "Bu özgü bize yalnızca geçmişi hatırlatmaz, aynı zamanda bir sorumluluk yükler. O sorumluluk Cumhuriyete sahip çıkmak, demokrasiye, adalete, eğitime ve çağdaşlığa sıkı sıkıya sarılmaktır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bando takımının konser verdiği tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.