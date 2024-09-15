Atatürk'ün Trabzon'a Gelişinin 100. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.

Buradaki programın ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez geldiği kentte konakladığı, manevi miras açısından da öneme sahip Atatürk Köşkü'nde resepsiyon düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında Trabzon'a da geldiğini aktardı.

Trabzon'un hem Türkiye'nin hem de Karadeniz'in çok önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün Trabzon'a gelişinde halkımızın ona gösterdiği sevgi ve coşku yüz yıl sonra dahi aynı heyecan ve bağlılıkla devam ediyor. Trabzon daima Cumhuriyeti'ne sahip çıkmış, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan öncü şehirlerden biri olmuştur. Atatürk, Trabzon'u 15 Eylül 1924 tarihinde ilk ziyaretinde, 'Beş sene önce ilk defa Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk safında kahraman Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım' ifadeleriyle Trabzon'un ve halkımızın kahramanlığını dile getirmiş ve bu onuru bizlere bahşetmiştir."

"Cumhuriyet'in birer ferdi olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un Türk topluluğunun, Cumhuriyet'in güçlü, duyarlı ve önemli dayanak noktalarından birisi olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün 1924 yılındaki yurt gezisinde Trabzon'un önemli bir durak olması, şehrimize duyduğu özel ilginin ve sevginin bir ifadesidir." diye konuştu.

Genç, Trabzon'un sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil halkının vatan ve milletine bağlılığıyla da öne çıkan bir şehir olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Şehrimize ilk adım attığınız andan itibaren her üst geçitte, sokak başında bir şehidimizin ismiyle karşılanırsınız. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Trabzonlu gençlerimizin milli duyguları ve vatanseverliği, bu ülkenin gelecekte de bölünmez bütünlüğünü koruyacağının en büyük teminatıdır. Bizler de bu ruhun mirasçıları, Cumhuriyet'in birer ferdi olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz."

Konuşmaların ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin konseriyle başlayan program, Atatürk'ün Trabzon'da çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergiyle devam etti.

Programda, Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin belgesel gösteriminden sonra Atatürk'ün sevdiği oyunlardan zeybek oyunu sahnelendi.