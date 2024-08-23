Atatürk'ün Tekirdağ Ziyareti ve Harf İnkılabı Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sahil dolgu alanındaki törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'ı ziyaret eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Türk alfabesini ilk kez Tekirdağ'da uyguladığını söyledi.

Yeni Türk alfabesinin kabulünün, çağdaşlaşma mücadelesinin en önemli aşamalarından olduğunu ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, 3 Kemaller diyarı olarak anılıyor. Bunların en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1915 yılında içinde 57. Alayı da bulunduran 19. Fırkanın kuruluşu için önce Tekirdağ'a gelmiştir. Burada Tekirdağ halkının sosyal yapısını, ekonomik yapısını güzel bir şekilde gözlemlemiştir ve yıllar sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra Harf İnkılabı kanunu çıkmadan önce 23 Ağustos günü, tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a teşrif etmesi tesadüf değildir. 1915 yılında edindiği tecrübelerle Tekirdağ'ı benimsemiştir ve Tekirdağ'ın aydınlık yüzünü, modern insanlarını o zamandan keşfetmiştir ve bu çalışmayı ilk olarak Tekirdağ'da başlatmıştır."

Törende, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri, "Atatürk ve Tekirdağ" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine ait balıkçı tekneleri de deniz turu yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına bastırılan posta pulları katılımcılara dağıtıldı.