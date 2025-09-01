Atatürk'ün Suşehri'ne Gelişi 106. Yılında Kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ın Suşehri ilçesine gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayaoğlu, Atatürk'ün ziyaretinin Suşehri tarihinde bir şeref sayfası olarak yer aldığını söyledi.

Suşehri'nin tarihinin en onurlu günlerinden birini idrak etmek için bir araya geldiklerini belirten Kayaoğlu, "Atatürk'ün Suşehri'ne gelişi, bizler için yalnızca bir ziyaret değil, aynı zamanda bir ilham kaynağıdır. O gün, Suşehri halkı, bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran büyük liderini bağrına basmış, Atatürk ise bu kadim toprakların yiğit insanlarına sevgisini göstermiştir." dedi.

Kayaoğlu, Suşehri'nin, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Suşehri stratejik konumu ve bereketli topraklarıyla Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında da Suşehri'nin yiğit evlatları, vatan müdafaasında ön saflarda yer almış, ilçemiz Milli Mücadele'ye verdiği katkıyla hafızalarda yer etmiştir. Büyük Atatürk, 'Reis-i Cumhur olmasaydım Yalova'da ya da Suşehri'nde belediye reisi olmak isterdim' diyerek, ilçemize olan sevgisini ve yakınlığını bizlere göstermiştir. İşte bu söz, Suşehri'mizin Atatürk'ün gönlündeki yerini açıkça ortaya koymaktadır."

Konuşmanın ardından Kayaoğlu, belediye başkanlık makamında tebrikleri kabul etti.