Atatürk'ün Silvan'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Atatürk'ün Silvan'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

AA - Yusuf Batı - Güncel
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Atatürk'ün Silvan'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Silvan ilçesine gelişinin 106. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Silvan ilçesine gelişinin 106. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Şubat 1916 tarihinde Edirne'den ayrılarak, 14 Nisan 1916'da Silvan'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamlık Kültür Merkezinde tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, müzik öğretmeni Gülbahar Toprak yönetiminde öğrencilerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, Alay Komutanı Kıdemli Albay Haydar Onur Şehitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Yusuf Batı - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Edirne, Silvan, Güncel, Haberler

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