Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve öğrenciler şiir okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Törende, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Turgut, programdaki konuşmasında, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla andığını söyledi.

AA / Murat Pancar
